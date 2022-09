Crotone, Corap conferma: stop all’acqua, Comune attiva piano d’emergenza

Arriva l'amara conferma: i tecnici del Corap, già all'opera sull'ennesima rottura che interessa la rete idrica (QUI) che serve la citta di Crotone, non potranno evitare di chiudere completamente l'acqua.

Operazione necessaria per svolgere i dovuti interventi e risanare la rottura ma che lascerà nuovamente a secco l'intera città per almeno un giorno (se non di più).



Il flusso d'acqua sarà chiuso completamente domani mattina, domenica 11 settembre, alle ore 10.

I lavori dovrebbero concludersi entro la giornata successiva, di lunedì 12 settembre. Ignoti i tempi per il ritorno dell'acqua, che dipenderanno dalla conclusione effettiva dei lavori.



Confermata la forniture di soccorso da Trafinello, mentre il Comune di Crotone ha attivato il Centro Operativo Comunale di Protezione Civile per gestire la situazione.

A seguito dei lavori previsto un ulteriore piano operativo di emergenza assieme alla Congesi, a Calabria Verde ed alla Protezione Civile.