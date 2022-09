Reset, in libertà l’avvocato Rugiano: accolte le tesi della difesa

"Massima soddisfazione è stata espressa dal collegio difensivo composto dagli avvocati Francesco Nicoletti e Giusy Acri, del medesimo studio, e dall’avvocato Rodolfo Alfieri, per la decisione presa dal Gip del Tribunale di Catanzaro di remissione in libertà dell’avvocato Rosa Rugiano del Foro di Castrovillari, coinvolta nella maxi operazione “Reset” della Dda di Catanzaro portata a termine nei giorni scorsi nel Cosentino. A renderlo noto lo stesso collegio difensivo.

"La professionista - continua la nota - era finita agli arresti domiciliari con l’accusa, in concorso con altri indagati, di aver svolto il ruolo di “intermediaria” nell’ambito di un contestato episodio di usura ai danni di un soggetto in stato di difficoltà economica e finanziaria. Una vicenda articolata, verificatasi nel 2019 e dettagliatamente ricostruita dagli inquirenti con tutte le azioni che, a fronte di un prestito complessivo di 80mila euro, sarebbero state messe in atto per la restituzione delle somme.

L’inchiesta “Reset”, coordinata dai magistrati antimafia di Catanzaro, vede coinvolti oltre 200 soggetti raggiunti dall’ordinanza di custodia cautelare nell’ambito del maxi blitz dello scorso 1 settembre a Cosenza e nell’hinterland. Tra le accuse, a vario titolo: associazione di tipo ‘ndranghetistico, associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, usura, estorsioni, riciclaggio, organizzazione illecita di attività di giochi e di scommesse.

Dopo la pronuncia del Gip distrettuale, all’indagata residua un obbligo di dimora nel Comune di residenza con divieto di allontanarsi dalla propria abitazione dalle ore 21 alle ore 7 del giorno successivo".