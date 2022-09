Crotone, dall’11 settembre rubinetti chiusi a causa di una grossa perdita d’acqua

A causa di una rottura sull'adduttore DN 2000, tra Calusia ed il partitore di Timpa del Salto, nei pressi dell'attraversamento del fiume Neto, si è determinata una ingente perdita idrica.

La riparazione, così come da comunicazione inviata agli enti interessati, è programmata per il prossimo 11 settembre con conseguente interruzione della fornitura anche per consentire lo svuotamento della tubazione, proprio ai fini dell'intervento di riparazione.

Nelle more dell’attivazione della fornitura di soccorso da Trafinello, di concertazione con Congesi, Sorical, Corap i Comuni interessati e Prefettura, comunicheremo giorni e zone interessate al disagio di interruzione della fornitura.