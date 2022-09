Rocca di Neto: anziano scivola da una ringhiera e cade, ferito

Nella mattinata di ieri giovedì 8 settembre, un uomo di 82 anni di Rocca di Neto, mentre era affacciato ad una ringhiera nei pressi della sua abitazione, ha perso l'equilibrio ed è scivolato in un dirupo a ridosso di una pianta d'alto fusto.

Tempestiva la richiesta di soccorso pervenuta ai Carabinieri, grazie ad alcuni cittadini accorsi sul posto. I militari, arrivati sul luogo, hanno verificato le condizioni dell'anziano che a causa della caduta riportava varie ferite ed era visibilmente stordito.

Così il capo pattuglia, senza perdere tempo, ha recuperato una corda attaccandola saldamente e con l'aiuto del collega e dei compaesani presenti si è calato lungo il pendìo.

Appurato che l'82enne era cosciente ed in grado di muoversi, i Carabinieri hanno dato inizio alle operazioni di recupero. Nel frattempo sul luogo si sono recati in soccorso anche i Vigili del Fuoco ed i sanitari del 118, e successivamente il malcapitato è stato trasportato all'ospedale San Giovanni di Dio di Crotone per le cure del caso.