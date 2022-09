Covid, casi stabili nel bollettino odierno (+591) a fronte di 3 decessi

Casi stabili in lieve diminuzione nell'odierno bollettino sull'andamento del coronavirus in Calabria: sono infatti "solo" 591 i nuovi casi a fronte di ben 3 mila guariti. Dati positivi anche perché nelle ultime 24 ore non si sarebbe rilevato alcun nuovo ricovero, anche se si registrano 3 decessi.

Il maggior numero di casi si registra nella provincia di Cosenza (+202), seguita da Reggio Calabria (+149), Catanzaro (+129), Vibo Valentia (+72) e Crotone (+33) mentre i restanti casi provengono da altra regione o stato (+6). Processati 3 milioni e 712.202 tamponi da inizio pandemia (+4.035) con un tasso di positività al 14,65%.

I DATI PER PROVINCIA

Nel cosentino i contagi accertati finora sono 154.933 (+202), mentre i casi attivi sono 37.558. Di questi, 37.502 in isolamento, 56 in reparto ed nessuno in rianimazione. Complessivamente, sono 116.092 i guariti e 1.283 i decessi.

Nel reggino i positivi al covid salgono a 188.353 (+149), mentre i casi attivi sono 3.306. Di questi: 2.276 in isolamento, 29 in reparto ed 1 in rianimazione. Complessivamente, sono 184.193 i guariti e 854 i decessi.

Nel catanzarese i casi riscontrati salgono a 92.698 (+129) mentre gli attivi sono 2.839, di cui 2.805 in isolamento domiciliare, 29 in ospedale e 5 in terapia intensiva. Complessivamente, sono 89.484 i guariti ed 375 i deceduti.

Nel vibonese i casi covid salgono a 48.063 (+72) mentre gli attivi sono 1.317. Di questi: 1.304 si trovano in isolamento, 13 in reparto e nessuno in terapia intensiva. Sono 46.562 i guariti e 184 i deceduti.

Nel crotonese infine i positivi riscontrati raggiungono quota 54.697 (+33), mentre i casi attivi sono 774. Di questi, 751 sono in isolamento, 23 in reparto e nessuno in rianimazione. Complessivamente, si registrano 53.665 guariti e 258 deceduti.