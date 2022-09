Scontro tra sue auto sulla Ss 106, tre feriti: uno più grave

A causa di un incidente stradale è stato interdetto temporaneamente il transito sulla statale 106 “Jonica” - in entrambe le direzioni - all’altezza del km 168,450 nel territorio comunale di Montepaone, in provincia di Catanzaro.

Il sinistro, le cui cause sono ancora in corso di accertamento, verificatosi intorno alle 11.30 di questa mattina, ha coinvolto due veicoli, un Fiat Qubo ed un furgone Ford Transit, provocando il ferimento di tre persone, di cui una più grave.

Si tratta del conducente del primo mezzo che è stato estratto dalle lamiere e affidato al personale sanitario del Suem 118 per le prime cure, dopodiché è stato portato in ospedale con l’elisoccorso. Gli altri due occupanti del furgone sono stati trasferiti in ospedale, invece, in ambulanza.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e i Carabinieri per la gestione dell'evento e per consentire il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile.