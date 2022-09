Reddito di cittadinanza, scovata un’altra dozzina di presunti furbetti

Una dozzina di presunti furbetti del reddito di cittadinanza sono stati denunciati dai carabinieri di Gioia Tauro: si tratta di residenti nei comuni di Giffone e Molochio, nel reggino, che dal 2019 ad oggi avrebbero percepito, per il beneficio, una somma complessivamente di circa 120 mila euro.

I militari hanno passato al setaccio i documenti acquisiti durante un ormai consueto riscontro del possesso da parte dei richiedenti dell’Rdc dei requisiti previsti dalla legge.

Da qui hanno scoperto che all’atto della domanda, i soggetti, tutti di età compresa tra i 20 e i 60 anni, abbiano reso delle dichiarazioni false sostenendo o non comunicando volontariamente delle informazioni che non gli avrebbero consentito di ottenere il reddito di cittadinanza; in particolare, sono stati scoperte diverse dichiarazioni false sull’effettiva residenza.

Gli esiti delle indagini sono stati segnalati all’Autorità Giudiziaria e all’Inps così che venga interrotta l’elargizione del sussidio nei loro confronti e si possa procedere anche al recupero delle somme percepite indebitamente.