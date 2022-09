Catanzaro. Rubano in un negozio, due donne arrestate

Due donne, rispettivamente di 33 e 37 anni, sono state arrestate e poste ai domiciliari, su ordine del Gip del tribunale locale, dai carabinieri della Stazione di Catanzaro Santa Maria, essendo ritenute le responsabili di un furto avvenuto in un negozio.

Secondo quanto ricostruito dai militari, il 27 aprile scorso, entrambe, entrate in un esercizio commerciale che si trova nella zona sud della città, si sarebbero impossessate di alcuni prodotti che erano sugli scaffali, del valore stimato di circa 120 euro, ed evidentemente per sottrarli furtivamente l’avrebbero nascosti in una borsa a tracolla.