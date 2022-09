Soverato, violento incidente sulla Statale 106: due feriti, interviene l’elisoccorso

Due auto sono rimaste coinvolte questo pomeriggio in un violente incidente stradale nei pressi di Soverato. Attorno alle 15:10, per motivi ancora in fase di accertamento, i due mezzi si sarebbero scontrati mentre procedevano in direzione opposta.

A bordo delle due auto - una Citroen C1 ed una Lancia Delta - i soli conducenti, entrambi rimasti feriti in modo serio pur non essendo in pericolo di vita. In particolare una ragazza ha riportato ferite più gravi, motivo per il quale è stato disposto un trasferimento d'urgenza in ospedale tramite elisoccorso.

Sul posto sono intervenuti, assieme al personale medico del 118, anche i Vigili del Fuoco e le forze dell'ordine, assieme al personale dell'Anas. Al momento la corsia interessata dal sinistro è ancora chiusa al transito, con disagi alla viabilità.