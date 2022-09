Covid, migliora il bollettino: 689 nuovi casi e nessun decesso

Dopo l'aumento dei casi di ieri, ecco che l'odierno bollettino sull'andamento del coronavirus in Calabria certifica una situazione più stabile: sono infatti "solo" 689 i nuovi casi a fronte di ben 3 mila guariti. Dati positivi anche perché nelle ultime 24 ore non si sarebbe registrato alcun decesso e nessun nuovo ricovero, anche se due pazienti sono entrati in terapia intensiva.



Il maggior numero di casi si registra nella provincia di Cosenza (+235), seguita da Catanzaro (+167), Reggio Calabria (+153), Vibo Valentia (+68) e Crotone (+61) mentre i restanti casi provengono da altra regione o stato (+5). Processati 3 milioni e 708.167 tamponi da inizio pandemia (+4.699) con un tasso di positività al 14,66%.

I DATI PER PROVINCIA

Nel cosentino i contagi accertati finora sono 154.731 (+235), mentre i casi attivi sono 39.485. Di questi, 39.427 in isolamento, 57 in reparto ed 1 in rianimazione. Complessivamente, sono 113.966 i guariti e 1.280 i decessi.

Nel catanzarese i positivi al covid salgono a 92.569 (+167), mentre i casi attivi sono 2.942. Di questi: 2.907 in isolamento, 30 in reparto e 5 in rianimazione. Complessivamente, sono 89.252 i guariti e 375 i decessi.

Nel reggino i casi riscontrati salgono a 188.294 (+153) mentre gli attivi sono 3.429, di cui 3.454 in isolamento domiciliare, 37 in ospedale ed 1 in terapia intensiva. Complessivamente, sono 183.858 i guariti ed 854 i deceduti.

Nel vibonese i casi covid salgono a 47.991 (+68) mentre gli attivi sono 1.432. Di questi: 1.419 si trovano in isolamento, 13 in reparto e nessuno in terapia intensiva. Sono 46.375 i guariti e 184 i deceduti.

Nel crotonese infine i positivi riscontrati raggiungono quota 54.664 (+61), mentre i casi attivi sono 869. Di questi, 847 sono in isolamento, 22 in reparto e nessuno in rianimazione. Complessivamente, si registrano 53.537 guariti e 258 deceduti.