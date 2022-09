Covid. Casi dimezzati nel bollettino odierno (+742) e più di 3.000 guariti

Sempre meno i casi da coronavirus in Calabria. L'odierno bollettino infatti evidenzia 742 nuovi contagi a fronte di 3.220 guariti, un distacco notevole che contribuisce a far calare anche il tasso di positività (15,74). Lieve calo anche dei ricoveri (-3), mentre si registrano altri 3 decessi.

Il maggior numero di casi si registra nella provincia di Cosenza (+232), seguita da Reggio Calabria (+189), Catanzaro (+113), Vibo Valentia (+107) e Crotone (+89) mentre i restanti casi provengono da altra regione o stato (+12). Processati 3 milioni e 703.468 tamponi da inizio pandemia (+4.715).

I DATI PER PROVINCIA

Nel cosentino i contagi accertati finora sono 154.496 (+232), mentre i casi attivi sono 41.292. Di questi, 41.236 in isolamento, 55 in reparto ed 1 in rianimazione. Complessivamente, sono 111.924 i guariti e 1.280 i decessi.

Nel reggino i casi riscontrati salgono a 188.051 (+189 mentre gli attivi sono 3.682, di cui 3.640 in isolamento domiciliare, 40 in ospedale e 2 in terapia intensiva. Complessivamente, sono 183.515 i guariti ed 854 i deceduti.

Nel catanzarese i positivi al covid salgono a 92.402 (+113), mentre i casi attivi sono 2.894. Di questi: 2.866 in isolamento, 26 in reparto e 2 in rianimazione. Complessivamente, sono 89.133 i guariti e 375 i decessi.

Nel vibonese i casi covid salgono a 47.923 (+107) mentre gli attivi sono 1.631. Di questi: 1.617 si trovano in isolamento, 14 in reparto e nessuno in terapia intensiva. Sono 46.108 i guariti e 184 i deceduti.

Nel crotonese infine i positivi riscontrati raggiungono quota 54.603 (+89), mentre i casi attivi sono 946. Di questi, 926 sono in isolamento, 20 in reparto e nessuno in rianimazione. Complessivamente, si registrano 53.399 guariti e 258 deceduti.