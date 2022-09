Roccella: doppio sbarco, il bilancio di oggi sale a 140 migranti soccorsi

(Foto: Croce Rossa Italiana)

Non si ferma l'arrivo di migranti nel porto di Roccella Jonica. Nella giornata di oggi,martedì 6 settembre, ne sono sbarcati 140 in due diverse operazioni di soccorso in mare, l'una a distanza di poche ore dall'altra, ed entrambe eseguite dalla Guardia di Finanza del Roan di Vibo Valentia e di Roccella Jonica.

Tra di loro tantissime donne, di cui una incinta e numerosi bambini con meno di quattro anni di età. I profughi, di varia nazionalità - siriani, iraniani, iracheni ed egiziani - erano partiti dalla Turchia sei giorni fa.

Con questi ultimi arrivi, negli ultimi 20 giorni a Roccella, arriva 16 il numero degli sbarchi, 48 in tutto da inizio anno per un totale di 10 mila persone.