Terza edizione del “Locrian Department - Festival della Scala musicale Locrese”

L’Associazione NOMA World opera nel territorio calabrese dal 2017 attraverso l’ideazione di un Festival delle arti dedicato alla Scala Musicale Locrese, con la creazione di un Format originale, Locrian Department - Festival della Scala musicale Locrese, che ha debuttato nel 2017 presso il Teatro Greco di Locri Epizefiri (RC).

Il Festival Locrian Department svolge un ruolo di connessione culturale con il territorio della Locride, è un Hub di produzione Interculturale Multidisciplinare che si pone l’obiettivo di definire nuove strategie per diffondere e valorizzare al meglio i preziosi giacimenti Storico Archeologici della Calabria e le consegne culturali identitarie delle origini Magno-Greche. Valori non semplicemente da custodire, ma da esportare e da far vivere nel futuro. La terra di Calabria come fonte d’ispirazione, polo per la progettazione e la produzione artistica, luogo ideale per lo scambio di Arte e Cultura.

Siamo alla Terza Edizione del nostro Festival che è stata pensata e progettata per i festeggiamenti del 50° anniversario dei Bronzi di Riace, attraverso un programma di caratura internazionale che prevede, oltre agli eventi spettacolistici, tre produzioni musicali originali sul territorio calabrese, appositamente commissionate a prestigiosi Conservatori Musicali Nazionali e Internazionali.