Covid. Casi in aumento nel bollettino (1.087), ma sempre meno dei guariti (2.226)

Decisivo aumento dei contagi nel bollettino odierno rilevati in Calabria rispetto a ieri (+1.087), con 6.423 tamponi processati portano al 16% l’indice di contagio nella nostra regione.

I numeri più rilevanti si registrano nel cosentino (376), seguito dal catanzarese (250), reggino (237), crotonese (120) e vibonese (79); sono 16 i soggetti provenienti da un’altra regione o da un altro Stato.

Mentre si annotano nel bollettino ufficiale altri 2.226 guariti, si devono purtroppo registrare ancora tre decessi, uno nel reggino, uno nel catanzarese ed uno di altra regione o Stato.

Intanto gli attualmente positivi sono quest’oggi 55.652 (-1.151 rispetto a ieri), di cui 55.483 (-1.157) in isolamento domiciliare, 164 (+7) ricoverati in ospedale, 5 (-1) nelle terapie intensive.

I CASI PER PROVINCIA

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

Catanzaro: Casi Attivi 2.996 (27 in reparto, 2 in terapia intensiva, 2.967 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 88.792 (88.418 guariti, 374 deceduti).

Cosenza: Casi Attivi 43.217 (53 in reparto, 1 in terapia intensiva, 43.163 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 111.047 (109.767 guariti, 1280 deceduti).

Crotone: Casi Attivi 1041 (19 in reparto, 0 in terapia intensiva, 1022 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 53.473 (53.216 guariti, 257 deceduti).

Reggio Calabria: Casi Attivi 3.997 (47 in reparto, 1 in terapia intensiva, 3.949 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 183.867 (183.014 guariti, 853 deceduti).

Vibo Valentia: Casi Attivi 1.573 (12 in reparto, 0 in terapia intensiva, 1.561 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 46.243 (46.059 guariti, 184 deceduti).