Cammino della Magna Grecia, arriva l’adesione di Rocca di Neto

Aumenta il numero dei comuni aderenti al protocollo d'intesa per la realizzazione del Cammino della Magna Grecia. Anche il comune di Rocca di Neto approva la sottoscrizionee per la realizzazione del cammino, completando così la rete delle adesioni istituzionali del ramo che si affaccia sullo Jonio, da Crotone a Crucoli.

Il sindaco Alfonso Dattolo ha manifestato il suo apprezzamento per l'iniziativa dell'Associazione Passi Consapevoli: "Abbiamo accolto con favore la proposta di sottoscrizione del protocollo di intesa, riconoscendo nel Cammino della Magna Grecia una grande opportunità di sviluppo e valorizzazione delle bellezze naturalistiche, archeologiche, paesaggistiche, nonché un’importante vetrina per le imprese del territorio, che potrà giovare della presenza di un turismo consapevole richiamato dal Cammino".

"Il Cammino della Magna Grecia prende sempre più forma, grazie all’adesione dei Comuni della provincia di Crotone, tra cui oggi il Comune di Rocca di Neto che, con grande interesse, ha approvato e sottoscritto il protocollo di intesa proposto dalla nostra Associazione, aggiungendo un altro tassello al percorso da noi ideato per valorizzare il territorio" riferisce la Presidente dell’Associazione Passi Consapevoli Adele Scorza. "Adesso che tutto il ramo ionico è completo in termini di adesioni istituzionali, lavoreremo sulla segnaletica, sulle tracce gpx e sulla rete delle accoglienze al fine di rendere percorribile in autonomia questo primo tratto del Cammino".