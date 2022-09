A Reggio la mostra documentale “Dolcissima nostra Consolatrice”

“Dolcissima nostra Consolatrice” è il tema della mostra documentale e fotografica promossa dal Comune di Reggio Calabria congiuntamente con l’associazione Culturale Anassilaos e la Biblioteca “Pietro De Nava” che sarà inaugurata giovedì 8 settembre alle ore 17,30 presso la Villetta De Nava. A renderlo noto il comune di Reggio Calabria.

"L’iniziativa - continua la nota dell'ente - si inserisce nell’ambito delle manifestazioni promosse dal Comune in occasione delle Feste Settembrine in onore della Madonna della Consolazione che tornano dopo due anni di sosta imposta dal covid e che in questo 2022 acquistano particolare risalto per il bicentenario della incoronazione del Quadro della Vergine avvenuto nel lontano 1722. Il titolo della mostra è tratto dal poemetto che il Canonico Paolo Pellicano, uno degli esponenti più illustri della Chiesa reggina dell’Ottocento, ha dedicato alla Vergine della Consolazione. Al centro della mostra le immagini fotografiche di Marco Costantino e Aldo Fiorenza dedicate alla discesa del Quadro dall’Eremo in occasione delle Feste di Settembre e alcuni documenti appartenenti alla collezione di Giuseppe Diaco che illustreranno fasi e momenti della Festa.

La scomparsa di Aldo Fiorenza renderà l’iniziativa un doveroso e sentito omaggio al fotoreporter che in tutti questi anni è stato testimone di tanta parte della vita cittadina e alla sua figura si renderà omaggio ad inizio della manifestazione che prevede la partecipazione dell’Assessore alla Cultura del Comune Irene Calabrò, di Mons. Antonino Denisi, Decano del Capitolo Metropolitano nonché storico della Chiesa reggina, di Ilario De Marco, cultore attento delle memorie cittadine antiche e moderne di cui saranno esposti due plastici: una ricostruzione fedele del Santuario dell’Eremo prima del 1908 e l’antico prezioso baldacchino processionale".