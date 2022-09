Nascondeva oltre due chili di droga in garage: arrestato 23enne

Un ventitreenne è stato arrestato in flagranza di reato nei giorni scorsi, a Catanzaro, a seguito di un controllo che ha portato alla scoperta di oltre due chili di droga nascosti in un magazzino. Un controllo casuale, nato da dei comportamenti sospetti del giovane.

Questo infatti, nella serata del 3 settembre scorso, ha cercato di nascondersi alla vista di una gazzella che eseguiva normale attività di pattugliamento nell'area nord del capoluogo. I militari, notati i gesti repentini del giovane - che si è rapidamente chiuso all'interno di un magazzino - hanno deciso di intervenire per verificare il perché di tanta fretta.

Il motivo è stato presto svelato: all'interno del magazzino sono stati scoperti circa 1,2 chili di marijuana ed 1 chilo di hashish, oltre a 925 euro in contanti. Somma ritenuta provente delle attività di spaccio, e che è stata sequestrata assieme allo stupefacente.

Al termine dei controlli il giovane è stato tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, e trasferito per direttissima in carcere in attesa della conclusione delle indagini preliminari.