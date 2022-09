Provincia di Catanzaro: Amedeo Mormile è il candidato presidente del Centrodestra

Amedeo Mormile, sindaco di Soveria Simeri, è il nome proposto dal presidente del Consiglio regionale Filippo Mancuso, su cui i leader del centrodestra hanno convenuto unanimemente di puntare per l’elezione del Presidente della Provincia di Catanzaro, in programma per il prossimo 28 settembre, a cui partecipano gli amministratori di 80 Comuni per una popolazione di oltre 340 mila abitanti.

Alla riunione hanno partecipato, per Forza Italia: il presidente della Regione Roberto Occhiuto, la consigliera regionale Valeria Fedele e il coordinatore per Catanzaro di Forza Italia Marco Polimeni; per FdI Filippo Pietropaolo, assessore regionale all’Organizzazione e Risorse umane, e Antonio Montuoro, presidente della Commissione regionale “Bilancio”; per la Lega: Filippo Mancuso e Pietro Raso, quest'ultimo presidente della Commissione regionale “Assetto e utilizzazione del territorio e protezione dell’ ambiente”; per Italia al Centro: il segretario regionale Francesco De Nisi, nonché presidente del suo Gruppo a Palazzo Campanella.

Con la condivisione della candidatura di Mormile, i partiti del centrodestra sostengono di aver “scelto di mettere al primo posto l’unità e la coesione”.

Amedeo Mormile, 60 anni, sindaco per la terza volta del Comune di Soveria Simeri, è consigliere provinciale in carica, ruolo che ha svolto anche dal 2008 al 2013.

“Conosco bene - commenta - luci e ombre dell’Ente intermedio catanzarese. Ha bisogno di una incisiva rimodulazione, a cui si sta già lavorando, del proprio assetto finanziario, sia per dare prospettive di futuro a tutto il personale che per consentirgli di svolgere, efficacemente e in piena funzionalità, le proprio importanti competenze circa la tutela ambientale, i trasporti, il welfare e lo sviluppo economico e il mercato del lavoro”.