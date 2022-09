Sanità. Accordo col Mater Domini: il Pugliese Ciaccio eseguirà le Pet a Germaneto

È stato raggiunto un importante accordo tra l’Azienda Ospedaliera del Pugliese-Ciaccio e quella Universitaria del Mater Domini per la gestione congiunta delle prestazioni di PET, la cui domanda è molto alta nell’area centro.

Il Pugliese-Ciaccio, infatti, non possiede una Tomografia ad Emissione di Positroni e sinora si è avvalsa di un mezzo mobile, a noleggio. La Convenzione, che sarà siglata stamane, consentirà al Pugliese di erogare queste prestazioni specialistiche, fondamentali per la diagnosi dei tumori, presso il Policlinico Universitario di Germaneto.

Una soluzione organizzativa che rappresenta un importante traguardo ed un ulteriore passo nel percorso, da tempo tracciato ed oramai alle battute finali, di integrazione tra le due Aziende Ospedaliere che vedrà nascere uno tra i più importanti poli assistenziali del meridione.

In base all’accordo, infatti, sulla stessa macchina (la PET del Mater Domini) e negli stessi locali di Germaneto si alterneranno le due equipe sanitarie di Medicina Nucleare guidare dal Prof. Cascini per il Mater Domini, e dal dott. Puntieri del Pugliese-Ciaccio.

La conclusione dell’accordo, immaginato da molto tempo, ha subito una accelerazione con l’entrata in vigore del decreto legge del 31 luglio 2020 (il n.101) che ha profondamente innovato la disciplina in materia di protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione a radiazioni ionizzanti e, conseguentemente, ha variato il relativo regime autorizzatorio prevedendo l’obbligo per il soggetto che esercita impianti che comportano l'impiego di radiazioni ionizzanti di dotarsi, entro il 27 agosto scorso, della prevista autorizzazione.

Pertanto, in quella data il Pugliese Ciaccio, non potendo ottenere l’autorizzazione ‘in proprio’, in quanto non proprietaria di alcuna PET, avrebbe dovuto sospenderne le relative prestazioni. L’accordo ha invece evitato la sospensione dell’attività consentendo all’Azienda di avvalersi dell’autorizzazione posseduta dal Mater Domini.

Grazie alla Convenzione stipulata tra Francesco Procopio, Commissario dell’Azienda Pugliese-Ciaccio, e Vincenzo La Regina, dell’Azienda Mater Domini, le prestazioni di PET non subiranno alcuna contrazione poiché l’equipe del dott. Puntieri potrà effettuarle, a favore dei pazienti già prenotati dal Pugliese, a Germaneto presso la struttura messa a disposizione dal Mater Domini.