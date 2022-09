Covid, il Bollettino. I guariti sono il doppio dei nuovi positivi, ancora altre due vittime

Sono esattamente la metà dei guariti i nuovi positivi al Covid19 rilevati tra sabato e domenica nella nostra regione: parliamo per la precisione di 714 casi accertati dopo aver processato 4009 tamponi, a fronte di 1415 persone che hanno invece superato il virus nelle ultime 24 ore.

Il numero maggiore di contagi nel cosentino, 253; segue il reggino con 149; il catanzarese con 127, il vibonese con 88 ed il crotonese con 82. Sono 18, invece, quelli riferiti a soggetti provenienti da fuori regione o da un altro Stato.

Anche quest’oggi, però, si aggiorna il triste bilancio dei decessi per o con il Covid: se ne annotano altri due avvenuti rispettivamente nel cosentino e nel reggino.

Sul fronte dei pazienti, gli attualmente positivi, in questa domenica 4 settembre, sono 57254, ovvero 700 meno di ieri. Di questi, 57097 (-703) si trovano in isolamento domiciliare; 151 (+2) sono assistiti in ospedale, 6 (+1) i più gravi ricoverati nelle terapie intensive: tre sono di Cosenza, due di Catanzaro ed uno di un’altra regione.

I CASI PER PROVINCIA

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

Catanzaro: Casi Attivi 3274 (23 in reparto, 2 in terapia intensiva, 3249 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 88712 (88339 guariti, 373 deceduti).

Cosenza: Casi Attivi 44073 (50 in reparto, 3 in terapia intensiva, 44020 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 109671 (108392 guariti, 1279 deceduti).

Crotone: Casi Attivi 1243 (19 in reparto, 0 in terapia intensiva, 1224 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 53146 (52890 guariti, 256 deceduti).

Reggio Calabria: Casi Attivi 3807 (39 in reparto, 0 in terapia intensiva, 3768 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 183737 (182887 guariti, 850 deceduti).

Vibo Valentia: Casi Attivi 1962 (12 in reparto, 0 in terapia intensiva, 1950 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 45769 (45585 guariti, 184 deceduti).