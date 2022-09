Nuoto, Campionati Europei di Roma: il crotonese Enzo Foglia bronzo nei 50 rana

Vincenzo Foglia

Dopo le tre medaglie d'oro vinte ai campionati italiani di nuoto master a Riccione a fine giugno, un'altra perla si aggiunge al palmares dell’atleta crotonese Vincenzo Foglia, ovvero la medaglia di bronzo conquistata nella gara 50 rana ai Campionati Europei di Roma il ieri, venerdì 2 settembre.

“Gli obiettivi erano più ambiziosi, ma – puntualizza lo stesso nuotatore sui social - quando subentra la cattiva sorte (longcovid) abtorto collo, bisogna farsene una ragione. Comunque resto soddisfatto, sia per aver partecipato ad un Campionato continentale, sia per le prestazioni per quello che potevo”.

Foglia ha così voluto dedicare questo successo ai suoi figli, agli ultras sugli spalti, “ed a chi – prosegue - affettivamente mi è stata vicino dandomi forza e coraggio per affrontare, in questi tre anni che sono state chiuse le piscine nella mia citta, Crotone, il disagio di un trasferimento di 120 km tra andata e ritorno x 2/3 volte a settimana a Catanzaro Lido per potermi allenare”.

L’atleta ha ringraziato quindi la sua società, la Calabria Swim Race del presidente Gallo “che mi ha tesserato e fatto allenare e competere” ed i suoi “meravigliosi” compagni di squadra oltre ai coach Roberto Fantasia a Crotone ed Antonio Corapi a Catanzaro.

A seguire la città di Crotone nella persona dell'assessore allo sport Luca Bossi e della delegata provinciale Coni oltre alla dirigenza del consorzio sportivo BluDea che da maggio, alla riapertura della piscina Olimpionica, l’ha ospitato per gli allenamenti.

“Infine un abbraccio agli amici master sparsi in tutta Italia ed un pensiero al movimento master calabrese FIN Calabria che mi pregio di aver rappresentato (assieme ad altri 5 atleti) ed onorato, sperando di ottenere tutti in futuro, risultati sempre piú prestigiosi. Un ringraziamento speciale agli sponsor che mi hanno consentito la partecipazione ai Campionati Italiani e Europei”, ha concluso Foglia.