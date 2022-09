Atletica leggera. Stracassano: Talarico campione regionale, fanno bene tutti gli atleti Sakro

Carmine Talarico

Domenica scorsa, 28 agosto, si è svolta l’8° Stracassano nello splendido scenario dei Laghi di Sibari e che ha visto la partecipazione di quattro atleti della Sakro di Crotone portare a casa un'ottima prestazione

Si tratta in particolare di Mimmo Zizza, Lucio Biase, Benedetto Coriale e Carmine Talarico, quest'ultimo arrivato 14’ assoluto e, per la terza volta in stagione, primo della Categoria SM55, laureandosi così campione regionale.

Un risultato grandioso che inorgoglisce la Scuola Atletica Krotoniate e soprattutto premia il tanto lavoro svolto quotidianamente dall’atleta che nonostante i suoi impegni lavorativi dedica con impegno e giornalmente più di un’ora all’atletica leggera insieme ai suoi compagni di allenamento.

Insomma, un vero esempio per i più giovani che seguono già alla lettera i suoi insegnamenti. E il presidente Pino Talarico, che è anche il fratello di Carmine ne dice “molto orgoglioso” tanto dell’atleta quanto del risultato ottenuto.

“È un premio che dà lustro alla nostra società. L’ennesima stagione convincente da parte sua e credo certamente che non sarà l'ultima. Ha un carattere forte non molla, è un vero trascinatore. Continuiamo così”, ha ribadito il numero uno della compagine.