Derubò una gioielleria a Gasperina, 49enne crotonese finisce in carcere

Un 49enne crotonese è finito in arresto e per lui si sono spalancate le porte del carcere, essendo sospettato di essere l’autore di un furto aggravato avvenuto il 21 giugno scorso in una gioielleria di Gasperina, nel catanzarese.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, grazie ad approfondimenti tecnici e all’analisi dei filmati del sistema di video sorveglianza, l’uomo, una volta entrato nel negozio, approfittando di un momento di distrazione della commessa che era impegnata con dei clienti, avrebbe portato via velocemente degli oggetti in oro per un valore complessivo di circa tremila euro, per poi allontanarsi in maniera spedita e far perdere le sue tracce.

I militari hanno ricostruito a ritroso tutti gli spostamenti effettuati nel comune di Gasperina indirizzando da subito la loro attenzione sull’indagato, peraltro già noto alle forze di polizia, per episodi simili.

L’arresto del 49enne è stato eseguito stamani dai carabinieri della Compagnia di Soverato. Le indagini sono state condotte dai loro colleghi della Stazione di Gasperina, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Catanzaro. La misura cautelare a suo carico è stata emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale del capoluogo di regione.