Medici in pensione a Roggiano, vice presidente Consiglio regionale: c’è prima soluzione

Pierluigi Caputo

“La quiescenza di diversi medici di base nel comune di Roggiano Gravina ha preoccupato gran parte della comunità residente. Non potevo che interessarmi a questa vertenza lavorando immediatamente ad una soluzione che arginasse quanto possibile le difficoltà degli assistiti" è quanto dichiarato dal vicepresidente del Consiglio regionale Pierluigi Caputo.

In queste ore, evidenzia ancora Caputo, c’è una prima soluzione: i medici di base hanno avuto l'autorizzazione ad implementare il numero di assistiti accogliendo quanti erano rimasti senza un punto di riferimento. Da qui un provvedimento che risponde all'emergenza per poi incrementare con i medici necessari.

“L'argomento sanità – aggiunge il vice presidente - richiede massima attenzione e soluzioni immediate. In questo caso siamo riusciti a dare una risposta alla popolazione di Roggiano Gravina. Non si può non prestare massima attenzione ai territori e alle loro esigenze, ancor più quando c'è di mezzo la salute. Ho immediatamente interrogato il commissario Asp Graziano che ha ben compreso l'urgenza e prestato massimo ausilio per risolvere il problema”, ha concluso Caputo.