Nello scantinato nascondeva 65 chili di fuochi d’artificio: una denuncia a Briatico

Un uomo è stato denunciato a piede libero per detenzione illegale di materiale esplodente, in quanto trovato in possesso di ben 65 chili di fuochi d'artificio e materiale pirotecnico nascosti nella sua cantina. Lo hanno scoperto gli agenti della Squadra Mobile di Vibo Valentia nel corso di una serie di controlli mirati contro il traffico di armi e di esplosivi.

Gli agenti hanno eseguito diversi controlli e perquisizioni, finchè all'interno di uno scantinato sito nel comune di Briatico sono emersi numerosi scatoli di artifizi pirotecnici. Trattasi di prodotto rientranti nelle categorie F2 ed F3, scoperti grazie al fiuto dell'Unità Cinofila: tutto il materiale era detenuto abusivamente, senza alcuna autorizzazione o licenza.

Motivo per i quale il tutto è stato sequestrato, mentre l'uomo - residente nell'abitazione soprastante - è stato denunciato a piede libero e sarà ora soggetto ad ulteriori verifiche-