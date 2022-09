Brutto incidente lungo l’A2: ferito gravemente un camionista

Grave incidente questa mattina alle prime luci dell'alba lungo l'Autostrada A2, dove un mezzo pesante che viaggiava verso Salverno avrebbe perso il controllo finendo per schiantarsi contro i delimitatori in cemento armato al bordo della carreggiata. Non sarebbero coinvolti altri mezzi a parte l'autoarticolato, anche se maggiori ipotesi sono ora al vaglio delle forze dell'ordine.

L'allarme è stato lanciato da un'automobilista che procedeva in direzione opposta. L'incidente è avvenuto presso gli svincoli di Sant'Onofrio e Pizzo, ed è prontamente giunto il personale medico del 118 che però ha giudicato troppo gravi le lesioni e le ferite riportate dal camionista. Motivo per il quale è stato allertato l'elisoccorso per un trasferimento d'urgenza in ospedale.