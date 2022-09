Crotone si sveglia (ancora) senz’acqua: perdita in via Falcone e Borsellino

Ancora disagi idrici nella città di Crotone. Questa mattina buona parte della città si è svegliata con un filo d'acqua, mentre alcune località sarebbero completamente a secco, senza alcuna comunicazione da parte del Comune, della Congesi o della Sorical.

Il motivo sarebbe la rottura di una condotta lungo Via Falcone e Borsellino, nei pressi della rotonda adiacente alla chiesa di Santa Rita. Non si ha - come già detto - alcuna comunicazione a riguardo, ma i tecnici sarebbero già al lavoro su posto.

Nemmeno Congesi, società pubblica che si occupa della gestione del servizio, è stata in grado di riferire su possibili tempi di risoluzione riferendo invece, tramite il proprio call center che la fornitura dovrebbe essere riattivata “a breve”: definizione di per sé flebile ma soprattutto inutile.