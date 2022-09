Va in testacoda e impatta contro un new jersey: feriti marito e moglie

Potrebbe essere stato il manto stradale reso scivoloso dalla pioggia a far perdere il controllo del mezzo al conducente di una Opel Zafira che è finita in testacoda, andando poi ad impattare contro un new jersey utilizzato per incanalare il flusso di traffico in direzione della Ss 280 o su via Lucrezia della Valle.

Questa la probabile causa dell’incidente stradale avvenuto intorno alle sei e mezza di questo pomeriggio su viale De Filippis a Catanzaro.

A bordo della vettura quattro persone, una famiglia composta da marito, moglie e due figli, di nazionalità bengalese: illesi nell’impatto i bambini mentre sono rimasti feriti il conducente e la coniuge che affidati al Suem118 sono stati portai in ospedale. Anche i bambini sono stati accompagnati nel nosocomio ma con una autovettura e per ricongiungersi ai genitori.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale che hanno messo in sicurezza il sito la vetture. Presenti anche la Polizia Stradale e la Polizia Locale per gestire la viabilità e per rilievi del caso ed il personale Anas per il ripristino delle normali condizioni di sicurezza della sede stradale.

Disagi per la viabilità in uscita da Catanzaro: il transito su viale De Filippis è stato infatti su un’unica corsia sino al termine delle operazioni di soccorso.