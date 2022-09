Covid, il Bollettino. Calano i positivi (-2171), oltre mille i nuovi casi e oltre tremila i guariti

Sono 1124 i nuovi casi covid19 registrati in Calabria tra ieri ed oggi su 5397 tamponi eseguiti su altrettanti casi sospetti, e che portano a poco meno del 21% l’indice di contagio nella nostra regione.

Il numero maggiore di contagi è registrato nel reggino (356); seguono il cosentino (304), il catanzarese (213), il vibonese (121) e il crotonese (102), mentre i fuori regione sono 28.

Questi dati del bollettino ufficiale che, nelle ultime 24 ore, annota inoltre un solo decesso, a Cosenza, e altri 3294 guariti.

Salgono a 63274, invece, gli attualmente positivi, ovvero 2271 in meno rispetto a ieri; di questi 63113 (-2163) sono in isolamento domiciliare; 156 (-8) in reparto ospedaliero e 5 (0) in terapia intensiva.

I CASI PER PROVINCIA

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

Catanzaro: Casi Attivi 3.715 (26 in reparto, 3 in terapia intensiva, 3686 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 87790 (87417 guariti, 373 deceduti).

Cosenza: Casi Attivi 47499 (52 in reparto, 1 in terapia intensiva, 47446 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 105446 (104171 guariti, 1275 deceduti).

Crotone: Casi Attivi 2003 (17 in reparto, 0 in terapia intensiva, 1986 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 52096 (51840 guariti, 256 deceduti).

Reggio Calabria: Casi Attivi 4221 (45 in reparto, 0 in terapia intensiva, 4176 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 182746 (181900 guariti, 846 deceduti).

Vibo Valentia: Casi Attivi 2625 (9 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2616 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 44804 (44620 guariti, 184 deceduti).