Botricello, a fuoco distributore di benzina: nessun ferito

Un distributore di benzina ubicato lungo la Strada Statale 106, nel comune di Botricello, è stato interessato da un incendio nel pomeriggio di ieri. Lo rendono noto i Vigili del Fuoco del distaccamento di Sellia Marina, intervenuti ieri per sedare le fiamme ed evitare situazioni potenzialmente pericolose.

Il fuoco è riuscito a raggiungere il casotto utilizzato come ufficio dal gestore dell'impianto. Fortunatamente l'attività al momento dell'incendio era ferma, in quato soggetta a dei lavori di manutenzione. Nessuno si trovava all'interno e non si sono registrati feriti.

Dopo un breve intervento l'incendio è stato domato e l'area è stata messa in sicurezza.