Controlli antidroga nel soveratese: arresti e denunce nel fine settimana

Importante attività di controllo quella appena conclusa dai Carabinieri della Compagnia di Soverato, impegnati, nello scorso fine settimana, in una vasta attività di monitoraggio delle principali arterie stradali e delle aree della movida. Controlli mirati ed a tappeto, che hanno coinvolto l'intera area del soveratese e portato a diversi arresti e denunce per vari reati.

Diverse le attività svolte ad Isca Marina. Un quarantaquattrenne ed un ventunenne, entrambi originari di Milano, sono stati denunciati a piede libero per possesso e porto ingiustificato di due coltelli, rispettivamente lunghi 17 e 15 centimetri. Il quarantaquattrenne è stato inoltre segnalato alla Prefettura come assuntore di stupefacenti, in quanto trovato in possesso di mezzo grammo di hashish.

A Santa Caterina dello Jonio invece è stata rinvenuta una pistola, in pessimo stato di conservazione, all'interno di un casolare abbandonato. I militari hanno recuperato e sequestrato l'arma, sulla quale saranno svolte le opportune verifiche.

A Soverato un ventottenne del posto si è visto ritirare la patente in quanto risultato positivo all'alcool test. Al giovane è stato rilevato un tasso alcolemico di 0,69 mentre era alla guida di un'auto di grossa cilindrata.

A San Sostene un qurantenne è stato arrestato in flagranza di reato durante una rapina. L'uomo, originario della provincia romana, si era coperto il volto con un passamontagna e, armato di cacciavite, ha tentato di rapinare un commerciante ed un'anziana.

Infine a Montepaone è stato arrestato un quarantenne del posto dopo un'aggressione a danno di un barista. L'uomo è stato trovato in possesso di un coltello serramanico con lama da 7 centimetri, di cui non riusciva a giustificare il possesso ed il porto.