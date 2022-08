Crotone. Esplosione su un rimorchiatore nel porto: tre morti ed un ferito

Questo browser non supporta la riproduzione dei video

Drammatico incidente questo pomeriggio nel porto di Crotone dove si è verificata un’esplosione all’interno di un’imbarcazione ormeggiata presso il Molo Giunti.

Il bilancio è drammatico: tre membri dell’equipaggio sono morti ed uno è stato soccorso e ricoverato d’urgenza in ospedale, in quanto rimasto ferito gravemente.

Secondo quanto ricostruito dai soccorritori, attorno alle 17:20 si sarebbe verificata una forte esplosione nella sala macchine di un rimorchiatore, fermo per dei lavori di manutenzione.

Per tre persone a bordo - tutte di nazionalità straniera - non c’è stato nulla da fare: due corpi senza vita sono stati recuperati sulla banchina, mentre un terzo cadavere è stato scaraventato in mare e recuperato da altre imbarcazioni.

Sul posto sono rapidamente giunti i Vigili del Fuoco con cinque mezzi (tra cui un'autoscala ed un'autobotte) e 14 unità. A bordo del rimorchiatore si trovavano altri membri dell'equipaggio fortunatamente rimasti illesi sebbene in evidente stato di shock.

Sulla banchina sono presenti anche le forze dell'ordine per i rilievi del caso e per avviare le dovute indagini, mentre le operazioni di soccorso sono coordinate dal comandante provinciale dei Vigilfuoco Giuseppe Bernardo.

Ancora ignote le dinamiche del sinistro: secondo quanto si apprende, l'esplosione potrebbe essere avvenuta durante delle operazioni di saldatura di un container posizionato sul rimorchiatore.

IL CORDOGLIO DEL GOVERNATORE

“La Regione Calabria esprime cordoglio alle famiglie delle vittime. Grazie ai soccorritori e ai Vigili del Fuoco per il loro prezioso intervento”. Lo scrive su Twitter Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria, non appena appresa la notizia dell'incidente.