Covid. Lieve calo dei contagi nel bollettino (+1.031), ma continuano ad aumentare i decessi (+6)

Lieve calo dei contagi di coronavirus oggi in Calabria. L'odierno bollettino infatti conta 1.031 nuovi casi, pur sempre inferiori rispetto ai guariti (+3.205), e si registra anche un calo dei pazienti ricoverati in ospedale (-7). Diminuite anche le terapie intensive (-3) ma non i decessi (+6).

Il maggior numero di casi si registra nella provincia di Cosenza (+279), seguita da Reggio Calabria (+252), Catanzaro (+219), Crotone (+154) e Vibo Valentia (+96) mentre i restanti casi provengono da altra regione o stato (+31). Processati 3 milioni e 670.765 tamponi da inizio pandemia (+5.418), con un tasso di positività che ovviamente scende al 19,03%.

I DATI PER PROVINCIA

Nel cosentino i contagi accertati finora sono 152.641 (+577), mentre i casi attivi sono 48.682. Di questi, 48.589 in isolamento, 52 in reparto ed 1 in rianimazione. Complessivamente, sono 102.725 i guariti e 1.274 i decessi.

Nel reggino i casi riscontrati salgono a 186.611 (+252) mentre gli attivi sono 5.044, di cui 4.996 in isolamento domiciliare, 48 in ospedale e nessuno in terapia intensiva. Complessivamente, sono 180.271 i guariti ed 846 i deceduti.

Nel catanzarese i positivi al covid salgono a 92.292 (+219), mentre i casi attivi sono 3.834. Di questi: 3.800 in isolamento, 31 in reparto e 3 in rianimazione. Complessivamente, sono 87.085 i guariti e 373 i decessi.

Nel crotonese i positivi riscontrati raggiungono quota 53.997 (+154), mentre i casi attivi sono 2.067. Di questi, 2.052 sono in isolamento, 15 in reparto e nessuno in rianimazione. Complessivamente, si registrano 51.674 guariti e 256 deceduti.

Nel vibonese infine i casi covid salgono a 47.308 (+96) mentre gli attivi sono 2.605. Di questi: 2.595 si trovano in isolamento, 10 in reparto e nessuno in terapia intensiva. Sono 44.519 i guariti e 184 i deceduti.