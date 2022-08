Crotone, i Vigili del Fuoco salutano il capo reparto Rosario Gerace

I Vigili del Fuoco di Crotone Turno A, salutano il Capo Reparto Rosario Gerace nell’ultima notte di servizio, che sarà collocato a riposo per raggiunti limiti di età con decorrenza 01.09.2022.

Il CRE Gerace Rosario entra a far parte del CNVVF nel 1981, svolgendo il servizio di leva. Assunto a tempo indeterminato in data 01.04.1986, in qualità di Vigile del Fuoco, viene assegnato al Comando Prov.le VVF di Catanzaro, prestando servizio presso la sede di Crotone, ai tempi Distaccamento del Comando di Catanzaro.

Nel 2000, diventato Capo Squadra, viene assegnato al Comando di Roma, rientrando presso il Comando di Crotone nel 2003. Nel 2016 la promozione a Capo Reparto, assegnato alla sede aeroportuale Sant'Anna, per poi venire assegnato alla sede Centrale ricoprendo il compito di Capo turno, prima nel turno D, poi nel turno A.

A lui va con stima, il più sincero ringraziamento per l'attività svolta nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco durante la sua lunga carriera, da sempre contraddistinta da un elevato profilo di professionalità, affidabilità e passione per il proprio lavoro. Per il raggiungimento di questo importante traguardo della vita lavorativa, si formula a nome del Comandante e del personale del Comando Provinciale dei Vigli del fuoco di Crotone al CRE gli auguri di una vita futura ricolma di serenità e di ogni bene unitamente ai propri cari, con l'auspicio che il rapporto con il CNVVF continui attraverso la partecipazione proficua alle attività promosse dall'Associazione Nazionale VVF.

Nella serata del 30 agosto nell’ultimo turno notturno con la propria squadra, il turno A, dopo aver cenato e ricordato il tempo trascorso insieme, tra interventi di ogni tipo e momenti scherzosi, nel piazzale del comando provinciale di Crotone i colleghi hanno voluto salutare il capo con il suono delle sirene ed un commovente abbraccio.