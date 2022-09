Calcio a 5 femminile. Royal Lamezia: arriva Barbara Masaro

Colpo di mercato per la Royal che annuncia l'acquisto della forte giocatrice brasiliana. Per lei non è la prima esperienza, essendo stata già a Lamezia due anni fa sotto l'era Monti.

Le abbiamo rivolto qualche domanda.

Barbara, dopo un anno sei tornata a Lamezia, questa città ti è rimasta nel cuore?



Innanzitutto ci tengo a ringraziare il presidente Nicola Mazzocca per la fiducia. Non solo la città mi è rimasta nel cuore, ma la squadra in generale. Mi hanno sempre teso la mano e mi hanno fatto sentire della famiglia.



Ritrovi molte tue compagne di squadra, a quale sei più affezionata?



Tutte le ragazze hanno uno spazio nel mio cuore, però ho delle amicizie vere come Yasmin Toledo. È un onore tornare a giocare con ragazze come lei.



Quali sono i tuoi obiettivi personali?



Il mio obiettivo principale è dare il meglio di me sempre in ogni allenamento, gara, campionato. Con molto lavoro credo che le cose vengano in automatico.



Due anni fa avete sfiorato la vittoria del campionato, è questo l'anno giusto?



Quel gusto di quasi vittoria mi è rimasto in gola e per questo sento che abbiamo ancora più forza per lottare fino alla fine. Se sia l'anno giusto o meno non posso dirlo adesso, ma di una cosa sono sicura, sto tornando per vincere e farò di tutto per arrivarci!