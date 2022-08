Scarichi fognari nel fiume Castace: denunciati 14 proprietari di case

Il nucleo ambientale della Polizia locale di Catanzaro ha denunciato quattordici persone, ovvero altrettanti proprietari di fabbricati ad uso civile, a cui si contesta il reato di inquinamento ambientale: cioè sarebbero i responsabili di scarichi abusivi di acque reflue domestiche nel fiume Castace.

Gli agenti, durante un controllo del territorio richiesto dal sindaco Nicola Fiorita e dall'assessore Marinella Giordano, e con la collaborazione dell’azienda che si occupa proprio della manutenzione del sistema fognario, hanno scoperto che dalle colonne montanti delle abitazioni, i liquami domestici, bypassando la rete comunale, finissero nel Castace.

Per monitorare dove andassero a finire i reflui, sono stati usati degli appositi coloranti, tracciandone il percorso che, in alcuni casi, raggiungeva i duecento metri circa dal fiume. Da qui, si ritiene che inevitabilmente finissero poi in mare.