Crotone. Guasto a serbatoio, poca acqua nelle case: dopo le 12 la ripresa del servizio

Un guasto all’impianto della Sorical, avvenuto nella notte scorso, ha provocato lo svuotamento del serbatoio di Vescovatello Alto a Crotone.

Il guasto è stato già riparato e l’acqua viene pompata verso lo stesso serbatoio ma occorrerà che quest’ultimo si riempia per consentire il ripristino del servizio.

La fornitura regolare dell’acqua, da quanto comunica il Comune, dovrebbe riprendere a mezzogiorno nelle zone servite dal serbatoio, ovvero: Tufolo-Farina, Centro Storico, discesa S. Leonardo, viale Gramsci, via Magna Grecia, parco Carrara, via G. Da Fiore, via Falcone, via Borsellino, parte di via 4 novembre, via Libertà, via Roma parte alta, via Venezia parte alta, quartieri Lampanaro e Poggio Pudano.