Alta Velocità. Dibattito pubblico lotto Cosenza-Paola/S. Lucido, pubblicato il doc di sintesi

Aspetti procedurali e relativi al finanziamento; le scelte di itinerario e le finalità dell’alta velocità e dell’alta capacità ferroviaria in generale; le problematiche specifiche sul lato costiero e quelle particolari dell’entroterra; espropri, occupazioni temporanee e gestione dei cantieri.

Sono i contenuti della pubblicazione sulle questioni emerse, redatta dal professor Roberto Zucchetti, coordinatore del Dibattito Pubblico per conto di Rete ferroviaria italiana, a chiusura degli incontri e dei documenti ricevuti - in tutto 27 - e pubblicati in evidenza, secondo la prassi, riguardanti il lotto Cosenza-Paola/S. Lucido della nuova linea ferroviaria dell’Alta Velocità Salerno-Reggio Calabria.

Tutto il materiale è presente sul sito al link Dibattito Pubblico AV tratta Cosenza-Paola San Lucido (QUI), insieme ad un video in cui lo stesso Zucchetti ne dettaglia i contenuti.

“Il testo è la sintesi di quanto emerso durante gli incontri tenuti in Calabria – spiega il coordinatore del dibattito pubblico – e che hanno coinvolto i Comuni e i cittadini di Paola, San Lucido, Montalto Uffugo. Per sunti, il documento riporta anche le domande e gli interventi di natura tecnica e politica registrati nel corso dei webinar tenuti con docenti universitari, referenti e presidenti di ordini professionali, sindacati e imprenditori, associazioni e singoli interessati”.

“Il testo – precisa Zucchetti – riassume le questioni emerse e le riordina. Anche le obiezioni e contestazioni sono state trasformate in domande, in totale 40, che saranno portate all’attenzione di RFI, chiamata a dare le risposte che poi confluiranno nel documento conclusivo del Dibattito Pubblico”.