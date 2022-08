Vedova accoglie in casa il nuovo compagno: un calvario. Lo denuncia e lo fa arrestare

Maltrattamenti di ogni genere, violenza verbale e fisica, stalking, minacce e persino estorsioni. Questo il calvario vissuto da una donna di Cosenza che, nelle scorse settimane, ha denunciato il tutto alla Polizia, esausta per oltre due mesi di continue e quotidiane vessazioni da parte dell'ex convivente.

L'uomo, sessantaquattrenne, sarebbe entrato nella vita della donna dopo che questa aveva perso il marito. Dopo averlo accolto in casa, però, sarebbe subito emerso un carattere violento del soggetto, che sin dai primi momenti di convivenza avrebbe tentato di sottomettere la malcapitata.

In particolare la vittima ha raccontato di essere stata costretta ad avere con lui diversi rapporti sessuali, che non poteva rifiutare: l'uomo infatti arrivava a minacciarla addirittura con un coltello. Emerso inoltre come lo stesso pretendesse mensilmente una somma di denaro, ovvero parte della pensione di reversibilità della donna.

Una situazione al limite, che aveva già portato quest’ultima a tentare di chiudere la relazione. Ma la decisione di troncare il rapporto avrebbe finito per alterare ulteriormente il presunto carnefice, che avrebbe invece continuato a perseguitare la malcapitata, tentando addirittura di impedirle di uscire di casa e vietandole di uscire da sola.

Una situazione che ha spinto così la vittima ha raccontare il tutto ai poliziotti, facendo scattare le dovute indagini. La Procura ha così deciso per l’arresto dell’uomo, contestandogli vari capi d'accusa rientranti nella sfera della violenza sessuale e dei maltrattamenti.