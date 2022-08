Intensificati i controlli antidroga nel vibonese: 1 arresto e 5 segnalazioni

Proseguono senza sosta i controlli della Polizia in tutto il territorio del vibonese, nel corso di un'ampia attività di repressione della criminalità comune e di contrasto alla detenzione ed allo spaccio di droga. Gli agenti sono stati particolarmente impegnati nell'ultima settimana, con dei focus mirati alle località di Acquaro e di Tropea.

Proprio ad Acquaro gli agenti hanno colto in flagranza di reato un soggetto che nascondeva all'interno della sua abitazione 21 grammi di marijuana suddivisi in tre involucri e probabilmente pronti alla vendita al dettaglio. L'uomo era stato attenzionato a seguito di alcuni movimenti sospetti notati a Serra San Bruno: alla vista dei poliziotti ha tentato di nascondere la droga nella spazzatura, ma l'intervento dell'unità cinofila ha permesso di recuperare la sostanza.

Nella cantina della medesima abitazione è stato poi scoperto un piccolo laboratorio dove sarebbe avvenuto il taglio ed il confezionamento della sostanza. Rinvenute diverse buste sottovuote con inscritto "250" assieme ad un bilancino di precisione ed altro materiale utile all'attività illecita. Al termine dei controlli il soggetto è stato arrestato per direttissima.

A Tropea invece gli agenti hanno svolto numerosi controlli nel fine settimana, sorprendendo 5 persone in possesso di sostanze stupefacenti, in particolare marijuana e cocaina. Uno dei soggetti controllati aveva piantato diverse piante di canapa indiana nel retro del giardino della propria abitazioni. Sono stati tutti segnalati al Prefetto in qualità di assuntori e per uso non terapeutico.