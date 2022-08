Covid, quasi 2mila contagi nel bollettino: calano i ricoveri (-20) ma non i decessi (+5)

Se ci siamo abituati al "calo del lunedì", forse è ora di abituarsi anche alla "stangata del martedì". L'odierno bollettino sull'andamento del coronavirus in Calabria infatti conta 1.951 nuovi casi, con un sensibile aumento rispetto a ieri, quando ne erano emersi poco più di 500.

Sono pur sempre inferiori rispetto ai guariti (+2.183), e si registra anche un calo dei pazienti ricoverati in ospedale (-20), sebbene vi sia un lieve incremento delle terapie intensive (+3) e dei decessi (+5).



Il maggior numero di casi si registra nella provincia di Cosenza (+557), seguita da Reggio Calabria (+459), Catanzaro (+403), Crotone (+268) e Vibo Valentia (+195) mentre i restanti casi provengono da altra regione o stato (+49). Processati 3 milioni e 665.347 tamponi da inizio pandemia (+7.952), con un tasso di positività che ovviamente risale al 24,53%.

I DATI PER PROVINCIA

Nel cosentino i contagi accertati finora sono 152.362 (+577), mentre i casi attivi sono 50.346. Di questi, 50.292 in isolamento, 52 in reparto e 2 in rianimazione. Complessivamente, sono 100.743 i guariti e 1.273 i decessi.

Nel reggino i casi riscontrati salgono a 186.359 (+459) mentre gli attivi sono 5.052, di cui 5.004 in isolamento domiciliare, 48 in ospedale e nessuno in terapia intensiva. Complessivamente, sono 180.462 i guariti ed 845 i deceduti.

Nel catanzarese i positivi al covid salgono a 91.073 (+403), mentre i casi attivi sono 3.981. Di questi: 3.940 in isolamento, 36 in reparto e 5 in rianimazione. Complessivamente, sono 86.720 i guariti e 372 i decessi.

Nel crotonese i positivi riscontrati raggiungono quota 53.843 (+268), mentre i casi attivi sono 2.149. Di questi, 2.134 sono in isolamento, 15 in reparto e nessuno in rianimazione. Complessivamente, si registrano 51.438 guariti e 256 deceduti.

Nel vibonese infine i casi covid salgono a 47.212 (+195) mentre gli attivi sono 2.799. Di questi: 2.785 si trovano in isolamento, 14 in reparto e nessuno in terapia intensiva. Sono 44.231 i guariti e 182 i deceduti.