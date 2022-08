Sperona una Volante col moto ape: nel cassone fucile e rastrelliera rubati

Per tentare di consentire la fuga di altre due persone, che a bordo di uno scooter erano sfuggite al controllo di una pattuglia della volante, ha speronato con un moto ape la pattuglia della polizia.

Protagonista della vicenda, avvenuta a Reggio Calabria, 30enne pregiudicato per vari furti aggravati ed in abitazione, che è stato poi arrestato con l’accusa di porto e detenzione di armi in luogo pubblico, di danneggiamento aggravato e di ricettazione.

Dopo lo speronamento, l’uomo era stato infatti fermato tra il quartiere Cannavò e Ciccarello. Dai controlli è emerso che il moto ape che guidava avesse anche il telaio contraffatto, e sarebbe stato usato per recuperare i due fuggitivi che nel frattempo avevano abbandonato il motociclo, che è risultato rubato.

I poliziotti hanno effettuato una perquisizione del mezzo e, nascosta nel cassone, hanno ritrovato una rastrelliera danneggiata con all’interno una carabina ad aria compressa, della potenza superiore a 7.5 joule, dunque considerata un’arma da sparo soggetta a denuncia. Il tutto era stato trafugato durante un furto in un appartamento avvenuto sempre nel centro di Reggio Calabria.