Pizzicato con hashish e marijuana, 32enne crotonese arrestato per spaccio

Un 32enne crotonese è stato arrestato dagli agenti della Squadra Volante dopo esser stato trovato con circa 400 grammi di droga.

La pattuglia stava eseguendo un consueto controllo del territorio nel centro del capoluogo, quando ha notato il soggetto, già conosciuto perché segnalato al Prefetto come assuntore di stupefacenti.

L’uomo, con fare sospetto, è stato visto entrare in uno stabile abbandonato e gli agenti hanno così deciso di seguirlo sorprendendolo all’interno mentre maneggiava una busta che si è poi scoperto contenesse alcuni grammi di marjuana e un bilancino elettronico.

Da qui è scattata una perquisizione dell’intero locale arrivando a scovare, all’interno di un foro ricavato nella parete, degli involucri con dentro 266 grammi di marjuana e 126 di hashish.

Il tutto è stato sequestrato mentre per il 32enne è scattato l’arresto in flagranza per detenzione di droga ai fini di spaccio.