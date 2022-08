Carenza d’acqua a Corigliano-Rossano: attivo il servizio di autobotte

Ancora un disservizio idrico nella città di Corigliano-Rossano: dal tardo pomeriggio odierno infatti gli impianti di Santa Lucia hanno registrato diverse difficoltà nel garantire la normale erogazione dell'acqua, causando conseguenti disservizi ai cittadini, in particolare nelle zone di Cannata e di Gallo d'Oro dello scalo di Corigliano.

Al momento non è chiaro quanto tempo ci possa volere per ripristinare il normale servizio, motivo per il quale il Comune di Corigliano-Rossano ha attivato il servizio di autobotte per rifornire la popolazione di acqua.