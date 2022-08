Scazzottata per un posto auto durante la festa della Madonna, quattro feriti

Nella serata di sabato 27 agosto, durante i festeggiamenti della festa patronale della Madonna di Palermiti e mentre si esibivano in concerto i Matia Bazar, quattro giovani hanno scatenato una violenta lite, probabilmente per un parcheggio auto: le cause che hanno portato allo scontro sono ancora in fase di accertamento.

Sul posto sono intervenuti il personale del 118 ed i Carabinieri. Per le varie ferite alla testa e le contusioni riportate i ragazzi coinvolti sono stati trasferiti all'ospedale per i vari controlli.