Paura a Gioisa Jonica: giovane colpito da giostra in movimento

Paura questa notte a Gioiosa Jonica, dove un venticinquenne è stato colpito da una giostra in movimento. È accaduto durante i festeggiamenti per San Rocco, occasione per la quale è stata allestito un luna park come di cosueto.

Purtroppo, per motivi ancora in fase di accertamento, il giovane si è trovato nella traiettoria di un vagone della giostra, venendo travolto in pieno. Immediato l'intervento del 118, che lo ha subito trasferito presso l'ospedale di Locri tramite elisoccorso, dove si trova ora ricoverato.

Secondo quanto si apprende, avrebbe riportato due traumi (toracico e cranico) ed avrebbe perso molto sangue. Avviate le indagini da parte dei Carabinieri, che hanno sequestrato la giostra.