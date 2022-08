Covid, ancora più di mille contagi in Calabria, ma calano ricoveri (+2) e decessi (+2)

Continua il calo dei contagi da coronavirus in Calabria. L'odierno bolletttino infatti conta 1.071 contagi a fronte di 927 guariti: calano anche i ricoveri (+2) ed i decessi (+2). Cala anche il tasso di positività, che si attesta 22,87%.



Il maggior numero di casi si registra nella provincia di Cosenza (+337), seguita da Catanzaro (+250), Reggio Calabria (+216), Vibo Valentia (+201) e Crotone (+17) mentre i restanti casi provengono da altra regione o stato (+44). Processati 3 milioni e 654.450 tamponi da inizio pandemia (+4.682).

I DATI PER PROVINCIA

Nel cosentino i contagi accertati finora sono 151.284 (+337), mentre i casi attivi sono 50.669. Di questi, 50.612 in isolamento, 55 in reparto e 2 in rianimazione. Complessivamente, sono 99.679 i guariti e 1.273 i decessi.

Nel catanzarese i positivi al covid salgono a 90.594 (+256), mentre i casi attivi sono 4.181. Di questi: 4.124 in isolamento, 51 in reparto e 6 in rianimazione. Complessivamente, sono 86.042 i guariti e 371 i decessi.

Nel reggino i casi riscontrati salgono a 185.794 (+216) mentre gli attivi sono 5.038, di cui 4.984 in isolamento domiciliare, 54 in ospedale e nessuno in terapia intensiva. Complessivamente, sono 179.912 i guariti ed 844 i deceduti.

Nel vibonese i casi covid salgono a 47.000 (+201) mentre gli attivi sono 2.628. Di questi: 2.614 si trovano in isolamento, 14 in reparto e nessuno in terapia intensiva. Sono 44.192 i guariti e 180 i deceduti.

Nel crotonese infine i positivi riscontrati raggiungono quota 53.393 (+17), mentre i casi attivi sono 2.089. Di questi, 2.080 sono in isolamento, 9 in reparto e nessuno in rianimazione. Complessivamente, si registrano 51.048 guariti e 256 deceduti.