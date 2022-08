Calcio, Promozioni. Nuovi arrivi nella Vigor, già disponibili contro il Soriano

La Vigor Lamezia comunica di essersi assicurata le prestazioni sportive del centrocampista Gianmarco Salerno, classe ’99. In biancoverde il prossimo anno anche gli under Vittorio Scalise, difensore classe 2006; e Francesco Gigliotti, attaccante del 2004.

I nuovi acquisti sono già a disposizione di mister Perrone che per la gara contro il Soriano, in programma domani alle 16, presso lo Stadio R. Riga, ha convocato i seguenti giocatori: Portieri: Mauro, Nascardi; Difensori: Curcio, Gallo C. Gallo M., Ianni, Mascaro, Michienzi, Scalise; Centrocampisti: Bernardi, Calomino, Covello, Foderaro M. Giampà, Salerno, Scardamaglia; Attaccanti: Arzente, Foderaro G., Gigliotti, Gullo, Talarico.