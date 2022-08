Covid, altri 1.159 contagi: aumentano ricoveri (+8) e decessi (+2)

L'andamento del coronavirus torna sotto controllo, almeno guardando il tasso di positività che dal 34% di ieri scende nuovamente al 20,69%. Cambiamento dovuto all'aumento del numero di tamponi processati nelle ultime 24 ore, che fanno scoprire comunque 1.159 nuovi casi a fronte di 1.741 guariti.

Il maggior numero di casi si registra nella provincia di Cosenza (+389), seguita da Catanzaro (+326), Reggio Calabria (+284), Vibo Valentia (+100) e Crotone (+12) mentre i restanti casi provengono da altra regione o stato (+48). Processati 3 milioni e 649.768 tamponi da inizio pandemia (+5.603).

I DATI PER PROVINCIA

Nel cosentino i contagi accertati finora sono 151.284 (+389), mentre i casi attivi sono 50.486. Di questi, 50.431 in isolamento, 53 in reparto e 2 in rianimazione. Complessivamente, sono 99.525 i guariti e 1.273 i decessi.

Nel catanzarese i positivi al covid salgono a 90.338 (+326), mentre i casi attivi sono 4.211. Di questi: 4.157 in isolamento, 48 in reparto e 6 in rianimazione. Complessivamente, sono 85.756 i guariti e 371 i decessi.

Nel reggino i casi riscontrati salgono a 185.578 (+284) mentre gli attivi sono 5.130, di cui 5.074 in isolamento domiciliare, 56 in ospedale e nessuno in terapia intensiva. Complessivamente, sono 179.606 i guariti ed 842 i deceduti.

Nel vibonese i casi covid salgono a 46.799 (+100) mentre gli attivi sono 2.446. Di questi: 2.432 si trovano in isolamento, 14 in reparto e nessuno in terapia intensiva. Sono 44.173 i guariti e 180 i deceduti.

Nel crotonese i positivi riscontrati raggiungono quota 53.376 (+12), mentre i casi attivi sono 2.212. Di questi, 2.201 sono in isolamento, 11 in reparto e nessuno in rianimazione. Complessivamente, si registrano 50.908 guariti e 256 deceduti.