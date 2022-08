Incidente sull’A2 a Tarsia, nel cosentino: coinvolti tre mezzi, un ferito

Tre mezzi in transito sull’autostrada sono stati coinvolti – per cause ancora in corso di accertamento - in un incidente stradale il cui bilancio, al momento, è di una sola persona ferita.

Il sinistro è avvenuto stamani sulla A2 del Mediterraneo, in direzione di Fisciano, in prossimità del km 226,000, a Tarsia, in provincia di Cosenza.

Nel tratto interessato il traffico è provvisoriamente bloccato mentre sono già sul posto, oltre ai sanitari del Suem118, le squadre dell’Anas per il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile, e le Forze dell'Ordine per quanto di competenza.